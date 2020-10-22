Выборы

Выборы

10:22 22.10.2020

В трех областях разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей

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В трех областях разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей

Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины раскрыли схему искусственного увеличения количества избирателей на некоторых участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники осуществляли изменение избирательного адреса значительному количеству лиц и подавали заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования. На одном адресе фигуранты регистрировали от 50 до 300 человек", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

При этом заявления об изменении места голосования подавались как в бумажной, так и в электронной форме. В Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом. А в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов, которые меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение. Перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме в орган введения Реестра осуществляли в помещении университета. На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.

21 октября правоохранители провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов на территории Одесской, Житомирской и Тернопольской областей. В результате полицейские изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Вся техника направлена на экспертизу.

По данным фактам проводятся следственные действия. Следствие ведется по ч. 2 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проверяет информацию о возможных подобных правонарушениях на территории других областей Украины.

Теги: #изменение #адреса #нарушения #выборы

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