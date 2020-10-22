Выборы

Выборы

10:05 22.10.2020

Генпрокурор призвала украинцев сообщать о нарушениях избирательного законодательства

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Генпрокурор призвала украинцев сообщать о нарушениях избирательного законодательства

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала украинцев сообщать в правоохранительные органы о попытках подкупа избирателей и других нарушениях избирательного законодательства.

"Нарушения избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений, сообщать о них в правоохранительные органы. Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните - так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты", - заявила Венедиктова, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Она отметила, что по состоянию на 21 октября в Украине было начато 475 уголовных производств, из которых 234 – по непосредственным нарушениям избирательного законодательства. Из них больше всего, 101, о попытках подкупа избирателей (ст. 160 УК Украины). Ещё 30 производств зарегистрированы по фактам предоставления ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или несанкционированного вмешательства в его работу, 15 - по фактам фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации, 3 - незаконного использования избирательного бюллетеня и еще 3 касаются нарушения порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

Кроме того, существует ряд производств, связанных с избирательным процессом. Почти 100 из них по хулиганству - повреждению агитационных палаток, нападениям на агитаторов и представителей партий.

Всего с начала избирательной кампании сообщено о подозрении 28 лицам в 19 уголовных производствах. В суд направлен один обвинительный акт.

"Ваше заявление в Нацполицию, СБУ, ГБР или в ближайшую прокуратуру может многое изменить, как и ваш бесценный голос на выборах. Реагировать на все сигналы, обеспечить свободное волеизъявление, нивелировать любые преступные проявления, привлечь к ответственности всех причастных - это уже задача органов правопорядка", - подчеркнула Венедиктова.

Местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября.

Теги: #генпрокурор #нарушения #выборы

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