"Батькивщина" сделает все возможное для средств в бюджете-2021 на развитие космической отрасли - Тимошенко

Партия "Батькивщина" настаивает, чтобы в бюджете на 2021 год были предусмотрены необходимые средства для развития ракетно-космической отрасли Украины и КБ "Южное" (Днепр), в частности, заявила глава этой политической силы Юлия Тимошенко.

На встрече с коллективом и руководством КБ "Южное" в Днепре лидер партии напомнила, что усилиями "Батькивщины" удалось защитить это бюро, а также завод "Южмаш" от непрофессионального руководства и бездумной приватизации. Теперь, подчеркнула Тимошенко, необходимо обеспечить предприятие государственном заказом.

"Я считаю, что это наша гордость. Однако нужно не только гордиться, но и сделать все необходимое, чтобы достойно конкурировать с самыми мощными космическими игроками в мире", - цитирует политика пресс-служба "Батькивщины".

Глава партии добавила: "Меня очень радует, что наше Конструкторское бюро умножает интеллектуальные силы, усиливает свое присутствие на мировом рынке и по сути научилось жить самостоятельно. Это огромное достижение и основа для дальнейшего развития".

Тимошенко заверила, что "Батькивщина" будет делать все возможное, чтобы в проекте бюджета на 2021 год был предусмотрен достойный государственный заказ для космической отрасли.

"Беру на себя задачу донести уровень потенциала КБ "Южное" до Министерства обороны, до Министерства экономики, до Кабинета министров и президента и предусмотреть на 2021 год государственный заказ, который позволит предприятию чувствовать себя уверенно и добиваться новых результатов, которых ждет вся страна", - заверила лидер "Батькивщины".