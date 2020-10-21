Во фракции "Слуга народа" хотят отменить второй тур выборов

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.

"20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной громады с количеством избирателей в 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы", - написала нардеп на своей странице в Facebook в среду.

Она пояснила, что основной целью принятия этого постановления является "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины" и обеспечение противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики", - резюмировала Грищенко.