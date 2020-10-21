В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

Взрыв возле автозаправочной станции в с.Курган (Беляевский район, Одесская обл.) произошел в среду утром. По предварительным данным, в результате телесные повреждения получил кандидат в депутаты одного из городских советов.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, информация о взрыве поступила в 9:40.

"По предварительным данным, в результате взрыва пострадал владелец охранной компании - кандидат в депутаты Раздельнянского городского совета. Его с телесными повреждениями госпитализировали. Также поврежден автомобиль, на котором передвигался мужчина", - озвучили детали в полиции.

На месте происшествия работают руководство ГУ Нацполиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На время работы взрывотехнической службы движение на участке трассы Одесса-Кучурган временно приостановлено.

По информации местного сайта "Думская", покушение совершено на кандидата в депутаты Одесского облсовета от "Батькивщины", директора охранного агентства "Самсон" Андрея Бабенко. Он находится в частной клинике с ранением головы.