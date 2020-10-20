Выборы

Выборы

18:25 20.10.2020

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

2 мин читать
Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

Представители "Комитета избирателей Украины" фиксируют аномальный рост количества избирателей в более чем 20 громадах, что может свидетельствовать об использовании технологии "избирательного туризма", целью которой является искажение результатов выборов в отдельных громадах.

На пресс-конференции во вторник глава КИУ Алексей Кошель отметил, что целые группы избирателей могли изменить избирательный адрес в результате финансовой мотивации, поэтому в день голосования они могут организованно прибывать в громады и голосовать за определенных кандидатов или политические силы.

"Наибольшее количество "избирательных туристов" – в курортной Каролино-Бугазской ОТГ в Одесской области. В сентябре количество избирателей в громаде возросло почти на 13% - с 4097 до 4610. Если они организованно примут участие в голосовании, это означает, что при явке около 40% каждый четвертый избиратель может быть участником схемы по искажению результатов выборов", - указал он.

Кошель рассказал, что в течение месяца резко возросло количество избирателей в Фонтанской сельской громаде в Одесской области (плюс 745 новых избирателей), Слободко-Кульчивецкой громаде Хмельницкой области (плюс 239), Студениковской (плюс 183) и Козинской (плюс 171) громадах в Киевской области.

По его словам, в условиях острой конкуренции даже несколько десятков голосов финансово мотивированных "избирательных туристов" могут повлиять на результаты голосования. Когда же в такие схемы включают сотни избирателей – это прямой путь к фальсификациям.

"Поэтому не исключено, что в день выборов мы можем увидеть попытки блокирования работы таких групп, в том числе силовым путем", - указал Кошель.

Теги: #избирательный_туризм #киу

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

Наличие современных средств опломбирования в избиркомах гарантирует чистоту избирательного процесса – КИУ

Наличие современных средств опломбирования в избирательных комиссиях гарантирует чистоту избирательного процесса – КИУ

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ

Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ

Сложное избирательное законодательство может привести к росту недоверия к результатам местных выборов - КИУ

Сложное избирательное законодательство может вызвать рост недоверия к результатам местных выборов - КИУ

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

Киев получил 50 новых современных автобусов, до конца года поступят еще 150 - Кличко

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах – политолог

Кандидат Вандин на столичной Оболони заявляет о развертывании кампании по его дискредитации

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Кличко проверил ремонт отделения скорой помощи в Святошинском районе Киева

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева, на 2-м месте Верещук

Киев закупил и доставил на все избирательные участки дезинфекторы и средства индивидуальной защиты - Кличко

В "Батькивщине" расценили выступление Зеленского в Раде как попытку поспособствовать хорошему результату "Слуги народа" на выборах

Послание Зеленского к Раде было агитацией за "Слугу народа" перед местными выборами – нардеп Гончаренко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА