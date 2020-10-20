Киев получил 50 новых современных автобусов, до конца года поступят еще 150 - Кличко

Киев получил 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ, до конца года поступят еще 150. Эти 200 автобусов столица приобрела на условиях лизинга, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Во время презентации первой партии автобусов, которые во вторник уже вышли на маршруты в город, мэр отметил, что столица стремительно развивается, увеличивается количество ее жителей, поэтому необходимо продолжать развивать систему общественного транспорта.

"Даже в это непростое время - когда идет борьба с пандемией, экономический кризис, война на востоке Украины - столица смогла закупить за последние несколько лет 139 новых троллейбусов, 65 современных трамваев и вообще 307 новых автобусов. 200 из них на условиях лизинга мы получим до конца этого года. И сегодня мне очень приятно представить вам первую партию из двух сотен - 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступят еще 150 таких машин", - рассказал Кличко.

По его словам, в настоящее время у города есть большая потребность в таких автобусах, так как значительное количество подвижного состава "Киевпастранса" - это автобусы, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

"Получение нового транспорта большой вместимости важно и в ситуации пандемии - когда общественный транспорт должен перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения. Все новые автобусы будут переданы автопаркам коммунального предприятия "Киевпастранс" для работы на самых загруженных маршрутах", - сообщил мэр.

Он отметил, что власть делает все возможное, чтобы люди передвигались по городу с комфортом, создает условия, чтобы автомобилисты максимально пересаживались на общественный транспорт. "Это поможет решить проблему и с пробками. А также вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного комфортного транспорта", - подчеркнул Кличко.

Новые автобусы имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами. Эти машины соответствуют экологическому стандарту "Евро-5".

Из новых 200 автобусов 120 - длиной 12 метров и пассажировместимостью 106 человек; 80 автобусов - длиной почти 19 метров на 176 мест.