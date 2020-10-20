Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что в своем послании к Верховной Раде президент Украины Вдадимир Зеленский старался доказать прежде всего своим избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания.

"Это выступление было очень важно лично для президента. Оно было очень эмоциональное. Президент старался доказать, в первую очередь, своим избирателям, что он не поменял свои позиции, и что выполняет те обещания, которые давал перед выборами. Послание было именно в форме отчета о выполнении предвыборной программы", - сказал Фесенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по результатам ежегодного послания президента к Верховной Раде.

По его словам, если ранее Зеленскому не хватало прежних эмоций, то в ходе послания он показал, что у него "снова появился драйв". Также, по мнению политолога, президент продемонстрировал ряд ориентиров на будущее.

"Где-то были конкретные вещи, даже не на следующий год, а и дальнейшую перспективу... По некоторым вопросам президент дал понять, что кое-что не только от него зависит, что ему нужна помощь парламента и правительства, и что готовых рецептов нет. В частности, это касается медицинской реформы, и антикоррупционной борьбы", - отметил он.

Фесенко добавил, что президент выразил недовольство в некоторых сферах, но призвал парламентариев вместе наработать стратегии развития.

"Главное, что хотел сказать президент - это то, что он выполняет то, что обещал, и будет продолжать последовательно исполнять свою программу", - отметил Фесенко.

Политолог считает, что президент в своем послании, неожиданно для многих, достаточно внимания уделил армии, а также внешней политике. "Поэтому два главных направления полномочий президента были существенно отображены в послании", - сказал политолог.

По его словам, он видит, что сейчас послание президента оценивают не содержательно, а эмоционально - верят или не верят.

"Будут воспринимать по-разному и неоднозначно, и уже воспринимают неоднозначно, так как неоднозначное отношение к самому президенту Зеленскому, к его личности", - подчеркнул политолог.

Что касается того, что президент решил выступить с посланием к Раде непосредственно перед местными выборами, Фесенко считает, что это тактический прием для того, чтобы усилить эффект от выступления и поспособствовать в избирательной борьбе партии "Слуга народа".