Выборы

Выборы

15:09 20.10.2020

Киев закупил и доставил на все избирательные участки дезинфекторы и средства индивидуальной защиты - Кличко

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Киев закупил и доставил на все избирательные участки дезинфекторы и средства индивидуальной защиты - Кличко

Город закупил для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, из бюджета столицы на это выделено 1,3 млн грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В это воскресенье, 25 октября, как вы знаете, пройдут местные выборы. Эпидемиологическая ситуация - непростая. Поэтому надо, чтобы состоялись выборы безопасно. И для здоровья тех, кто придет голосовать, и для членов избирательных комиссий. Поэтому мы, как и обещали, закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что на эти цели город выделил из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривень. Средства уже доставлены на 1109 избирательных участков Киева.

Кроме того, по словам мэра, члены комиссий получили четкий регламент работы в день голосования, в том числе об обязательном дезинфекции участков (в день выборов ее должны сделать 4 раза).

"Также я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках соблюдайте социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске. Не ведите с собой детей. На входе на участки вам должны измерить температуру. А также проверить наличие защитной маски. Выборы состоятся безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдению необходимых правил. А мы способны это сделать!" - отметил Кличко.

Теги: #киев #дезинфекция #кличко #выборы

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