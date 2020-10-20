Выборы

Выборы

13:15 20.10.2020

В ОПЗЖ расценили обращение Зеленского к Раде как пиар-акцию накануне местных выборов

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В ОПЗЖ расценили обращение Зеленского к Раде как пиар-акцию накануне местных выборов

Выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде не имеет ничего общего с посланием, а является пиар-акцией перед запланированными на 25 октября местными выборами, считает народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Павленко.

"Послание президента - это не просто выступление, не просто слова - это ключевой документ, по которому должно жить государство на протяжении года. Более того, президент уже опоздал с посланием, потому что послание - это план на год, оно должно было быть еще в начале 2020 года. Вместо этого он его озвучил под конец года, и если уже оценивать выступление, то в выступлении я не услышал ни одного послания о внутренней и внешней политике", - сказал Павленко во вторник журналистам в Верховной Раде.

"Выступление президента, представление послания было ничем иным, как пиар-мероприятием, которое направлено на то, чтобы в рамках предвыборной кампании хоть как-то спасти падающий рейтинг партии власти "Слуга народа" перед местными выборами", - добавил парламентарий.

Теги: #зеленский #павленко #опзж #критика #послание

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