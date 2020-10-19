Пьяные мужчина и женщина повредили агитационную продукцию двух партий в Дарницком районе Киева

Полиция задержала двух жителей Дарницкого района Киева, которые повредили агитационные палатки и плакаты, принадлежащие двум партиям. В отношении нарушителей составлены протоколы за мелкое хулиганство.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Дарницкого управления полиции почти одновременно поступили две информации о нарушениях избирательного процесса. Заявители сообщили, что мужчина и женщина на улицах Архитектора Вербицкого и Здолбуновской повредили агитационные палатки.

На местах следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения. Участковые офицеры полиции территориального подразделения задержали местных жителей: 33-летнего мужчину и 41-летнюю женщину.

"Полицейские установили, что нарушители, с явными признаками алкогольного опьянения, умышленно порвали агитационные палатки и плакаты, принадлежащие двум политическим партиям", - уточнили в полиции.

Правоохранители составили на мужчину и женщину протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За совершенное им грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Административные материалы направлены в Дарницкий районный суд для принятия решения согласно действующему законодательству.