Выборы

Выборы

14:05 19.10.2020

В Дрогобыче неизвестный поджег автомобиль кандидата на пост главы ОТГ Веселого

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В Дрогобыче неизвестный поджег автомобиль кандидата на пост главы ОТГ Веселого

В г.Дрогобыч (Львовская обл.) полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля кандидата на пост главы объединенной территориальной громады (ОТГ), сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"19 октября на оперативную линию "102" поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТГ, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче", - сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, а также проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

О поджоге своего автомобиля сообщил на странице в Facebook кандидат на пост главы Дрогобычской ОТГ Андрей Веселый (самовыдвиженец) – предприниматель, глава Благотворительного фонда семьи Веселого.

По его словам, неизвестный бросил в машину бутылку с горючей жидкостью.

Кандидат связывает это нападение со своей политической деятельностью (участием в выборах на пост главы Дрогобычской ОТГ). По его словам, ранее неизвестные уничтожали его агитацию, а недавно начали угрожать в смс, требуя снять свою кандидатуру.

Теги: #кандидат #дрогобыч #автомобиль #поджог

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