В Запорожской области юноша украл урну для голосования, чтобы выращивать улиток

Житель Каменско-Днепровского района Запорожской области украл из помещения избирательной комиссии урну для голосования. Полиции он пояснил свой поступок намерением приспособить урну для выращивания улиток.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, 18 октября около 18:20 в Каменско-Днепровское отделение поступило сообщение от главы избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.

На месте следственно-оперативная установила, что кражу совершили в течение минувших суток. Всего на избирательном участке было 5 пустых урн для голосования, одну из них украли.

Утром 19 октября правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 17-летний местный житель. Он признался в содеянном и объяснил, что собирался использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако такие действия имеют признаки уголовного преступления.

Следователь открыл по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.