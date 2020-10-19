В КС поступило представление от 51 нардепа о конституционности ряда положений закона о добровольном объединении территориальных громад

В Конституционный суд Украины поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности отдельных положений закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад", сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

"В Конституционный суд Украины 19 октября поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины положений п.6 ч.1 ст.4, ч.3 ст. 11 закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад", - сказано в сообщении.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного закона Украины, а "его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов организации местного самоуправления в Украине и сужению права территориальных громад на добровольное объединение".

Представление подала группа из 51 нардепа - в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Николай Скорик, Татьяна Плачкова, Григорий Суркис и т.д.).

Так, с текстом конституционного представления можно ознакомиться на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".