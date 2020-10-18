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Выборы

18:44 18.10.2020

"Будем стрелять". Кандидат в депутаты Киевсовета от "Слуги народа" заявила об угрозах

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"Будем стрелять". Кандидат в депутаты Киевсовета от "Слуги народа" заявила об угрозах

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Слуга народа" (№1 в Днепровском районе) Юлия Палийчук, которой систематически портят агитационные конструкции, заявила, что ей угрожают.

"Это сегодня на Раисы Окипной, 9 Они решили, что будут в меня стрелять", - написала она на странице в Facebook в воскресенье и проиллюстрировала сообщение фотографией своего агитационного куба с надписью "Будем стрелять".

По мнению Палийчук, ее хотят запугать и вынудить прекратить кампанию.

В то же время, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что такие действия - "не игрушки местных подростков".

"Они все же будут стрелять. Они - это столичные "смотрящие", которые считают себя хозяевами города. В их планы не входило появление новой политической силы, которая хочет изменить систему власти в столице, передать управление городом от "клуба застройщиков" неравнодушным киевлянам", - написала Кравчук на странице в Facebook.

По ее словам, полиция уже работает по поводу появления надписи с угрозой, а народные депутаты из фракции "Слуга народа" будут держать это дело на личном контроле.

Как сообщалось, Днепровское районное управление полиции Киева открыло уголовное производство по факту повреждений агитационных конструкций кандидата Палийчук, которая считает это заказной кампанией.

Теги: #киев #угрозы #кандидат

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