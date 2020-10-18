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15:49 18.10.2020

"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

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"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

Одесская территориальная организация партии "Европейская солидарность" подает в суд на мэра города Геннадия Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни.

"Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины - в цивилизованной европейской семье", - говорится в заявлении организации.

В политсиле убеждены, что действие городских властей Одессы является предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать очередной раскол внутри украинского общества в городе и заработать политические очки.

"Более того - эти действия лицемерны, ведь со времени переименования прошли годы, но только перед выборами эта тема заинтересовала людей в кабинетах на Думской площади", - отмечают в "Евросолидарности".

Переименование проспекта и возвращение ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы, говорится в заявлении.

"Подвиг и самопожертвование Небесной Сотни - одна из трагических страниц нашей истории, это цена, которую платит наше общество за право самоидентификации, за суверенитет и независимость. Одесса - не совок! Одесса - европейский город с европейским будущим", - отмечают в "Евросолидарности".

Как сообщалось, мэр Одессы Труханов (баллотируется на этот же пост от партии "Доверяй делам") заявил, что в городе возвращают прежние названия улиц, которые ранее попали под закон о декоммунизации. В частности, проспекту Небесной Сотни вернули название имени Маршала Жукова.

Теги: #труханов #евросолидарность #суд #одесса

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