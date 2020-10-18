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09:55 18.10.2020

В Одессе возвращают прежние названия улиц – мэр

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В Одессе возвращают прежние названия улиц – мэр

В Одессе возвращают старые названия улиц, которые ранее попали под закон о декоммунизации, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в рамках процесса декоммунизации", - написал мэр на странице в Facebook.

Он отметил, что городская историко-топонимическая комиссия поддержала его обращение и постановила вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии.

"Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-ой Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - подчеркнул Труханов.

Мэр добавил, что главные шаги уже сделаны, но впереди ещё много работы, но. Он пообещал сделать "все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость".

Труханов баллотируется на пост мэра Одессы (от партии "Доверяй делам").

Теги: #труханов #улицы #одесса #название

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