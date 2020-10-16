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Выборы

17:18 16.10.2020

Полиция расследует повреждения агитационных кубов кандидата в депутаты Киевсовета от "Слуги народа" Палийчук

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Полиция расследует повреждения агитационных кубов кандидата в депутаты Киевсовета от "Слуги народа" Палийчук

Днепровское районное управление полиции Киева открыло уголовное производство по факту повреждений агитационных конструкций кандидата в депутаты Киевского городского совета от партии "Слуга народа" (№1 в Днепровском районе) Юлии Палийчук.

"По моему заявлению о нападениях и повреждению агитационных конструкций Днепровское районное управление полиции возбудило уголовное дело", - написала Палийчук на странице в Facebook в пятницу.

Она считает, что повреждение агитационных кубов - это заказная кампания. По словам очевидцев, каждую ночь приходят два человека - один из них режет конструкцию, другой фотографирует и отсылает заказчику. Иногда это делает один человек.

"Наши источники сообщили, что это люди не из Днепровского района. На такую "работу" специально нанимают из других частей Киева. В основном это наркозависимые лица, потому что никто другой не соглашается на откровенный криминал за 100-200 грн заработка", - утверждает Палийчук.

Она отметила, что кубы портят на одних и тех же местах - Русановка, Березняки, проспект Соборности, улица Раисы Окипной, в то время как на ДВРЗ ни одна конструкция не повреждена.

"Уверена, полиции будет несложно обнаружить организаторов и заказчиков этого преступления, которые намеренно толкают на криминал обездоленных людей, готовых за дозу на все", - считает кандидат.

Теги: #киев #повреждения #агитация #кандидат

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