Выборы

Выборы

16:45 16.10.2020

Штрафы за неправильную парковку должны идти на строительство паркингов, а не частным эвакуаторам - Кучеренко

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Штрафы за неправильную парковку должны идти на строительство паркингов, а не частным эвакуаторам - Кучеренко

Система эвакуации автомобилей в Киеве работает не так, как в Европе: в украинской столице - это бизнес, ведь чтобы забрать автомобиль со штрафплощадки, нужно выплатить в среднем 2,5 тыс. грн, подчеркнул кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

"В Европе все работает следующим образом: два контроллера делают фото, фиксируют нарушения и выписывают штраф. Если нарушитель не оплатил штраф 200-300 евро, этот человек может потерять право водить машину. Себестоимость такой операции - это не гонять эвакуаторы. В Европе деньги от нарушителей закона идут в бюджет", - сказал Кучеренко на брифинге в открытом штабе "Батькивщины", передает пресс-служба.

По его мнению, в Киеве создан бизнес для частной компании. "А должны создать нормальную систему по воспитанию наших людей и использованию денег, которые они платят в виде штрафов на строительство многоэтажных паркингов. Именно так делается во всем цивилизованном мире", - отметил политик.

По словам Кучеренко, команда "Батькивщины" вместе с киевлянами должны сделать все четко, чтобы контролировать каждую копейку бюджета.

Теги: #кучеренко #эвакуация #батькивщина #автомобили #штрафы

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