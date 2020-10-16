Выборы

Выборы

13:07 16.10.2020

Волонтер "УДАРа", на которого напали в Соломенском районе, пришел в себя, состояние стабильное – Кличко

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Волонтер "УДАРа", на которого напали в Соломенском районе, пришел в себя, состояние стабильное – Кличко

Волонтер партии "УДАР", участник АТО, на которого 14 октября вечером в Соломенском районе Киева напал вооруженный мужчина, пришел в себя и может разговаривать, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу №17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Мэр поблагодарил медиков, которые спасли раненому волонтеру жизнь.

"Я очень благодарен нашим медикам, которые спасли ему жизнь. Потому что счет шел буквально на минуты! И полиция сработала оперативно. Нападающего задержали в тот же вечер. Ему уже объявили подозрение", - уточнил Кличко.

Как сообщалось, 14 октября в Соломенском районе Киева на волонтера во время раздачи им газет напал вооруженный ножом мужчина. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что злоумышленника задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство.

Теги: #кличко #самочуствие #удар #волонтер

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