Финишная прямая местных выборов - какие партии являются лидерами, а какие аутсайдерами гонки и по каким причинам

Всеукраинский опрос не принесет ничего, кроме дополнительных сомнений в дееспособности нынешней власти – Грищенко
Народ должен выразить свое мнение о легализации медицинского применения каннабиса, иначе решения может не быть еще много лет – ОПУ
Голосов "Слуги народа" не хватит для сокращения численности Рады до 300, этот пункт включен в общенациональный опрос для убеждения политиков – ОПУ
Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке - МВД
Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук
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