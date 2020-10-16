Обращение к политсилам и кандидатам в мэры Киева с призывом помочь обеспечить безопасные выборы

Голосов "Слуги народа" не хватит для сокращения численности Рады до 300, этот пункт включен в общенациональный опрос для убеждения политиков – ОПУ
Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке - МВД
Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук
Зеленский инициировал на 25 октября опрос украинцев по сокращению численности Рады, легализации медицинского каннабиса и гарантиям Будапештского меморандума
ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине
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