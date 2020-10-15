Выборы

Выборы

19:30 15.10.2020

Тимошенко выступает за принятие закона для защиты Одесских склонов от незаконных застроек

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Тимошенко выступает за принятие закона для защиты Одесских склонов от незаконных застроек

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициирует создание и рассмотрение в Верховной Раде закона о запрете застройки Одесских склонов и признании их Национальным природным заповедником.

Как сообщила пресс-служба партии, об этом Тимошенко заявила во время посещения склонов и встречи с общественностью и активистами Одессы. Глава партии поставила свою подпись под обращением одесситов о необходимости принятия закона о запрете строительства на склонах Одессы.

"Когда я имела честь возглавлять украинское правительство, мы приняли решение специально только для парка "Юбилейный". Им мы запретили какие-либо застройки. Это постановление работает до сих пор, и никто не добрался до застройки парка", - напомнила Тимошенко.

Она предупредила, что те стройки, которые уже идут на склонах, требуют немедленной реакции, немедленного прекращения.

"Если мы сейчас не поставим серьезный заслон для застройки склонов, если мы сейчас не сделаем все, что нужно, в парламенте, то мы просто потеряем это уникальное природное достояние Одессы. Я бы хотела, чтобы мы сегодня не просто разговаривали на эту тему, а реально разработали быстро, буквально на этой неделе, законопроект, который раз и навсегда запрещает какие-либо застройки на склонах. Ведь одних только слов о том, что их застраивать не надо, - мало", - сказала Тимошенко.

Политик заверила, что из Одессы в Киев повезет уже готовый законопроект, "мы его зарегистрируем в парламенте, и я надеюсь, что мы сможем собрать большинство и принять этот закон".

Теги: #тимошенко #застройки #инициатива #запрет #одесса

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