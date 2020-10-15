Выборы

Выборы

18:23 15.10.2020

У главного кота Львова появился друг - пес Фидель

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У главного кота Львова появился друг - пес Фидель

Кот Левчик (Лёвочка – рус.), который с начала сентября живет во Львовском городском совете, познакомил своих подписчиков в Instagram с новым другом - собакой Фиделем.

"Это мой новый друг Фидель. Ему 4 года, и он очень веселый! Поэтому если вам грустно - он ждет вас", - говорится в подписи к фотографии собаки в блоге Левчика в Instagram.

В блоге Львовского коммунального предприятия "Лев", которое, в частности, помогает бездомным животным, размещена характеристика Фиделя, который ищет дом.

"Неисправимый оптимист, с ним совершенно невозможно поговорить на серьезные темы - всегда в движении и всегда радостный. Любит детей и, возможно, даже котов", - так описывают Фиделя.

Отмечается также, что для серьезной охраны пес не годится, потому что "будет рад любым гостям", а "для дружбы - очень!"

Как сообщалось, 10 сентября мэр Львова Андрей Садовый обнаружил в своем кабинете неизвестного кота.

11 сентября городской голова сообщил, что теперь это будет главный кот ратуши, и попросил жителей города предложить имя для нового любимца. Впоследствии котика назвали Левчиком.

Теги: #львов #кот #собака #горсовет

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