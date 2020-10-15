Выборы

Выборы

15:01 15.10.2020

Арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста установят в проектном положении до конца октября - Кличко

1 мин читать
Арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста установят в проектном положении до конца октября - Кличко

До конца октября арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста опустят в проектное положение, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Установка арочной конструкции в проектное положение - процесс длительный. Нужно учесть все. Контролировать до сантиметров, как ведет себя и опускается многотонная конструкция. Для того, чтобы опустить мост на постоянные опоры, используют сверхмощные домкраты. И этот процесс завершат, при благоприятных погодных условиях, в конце октября", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его данным, для поддержки конструкции смонтировали 68 новых вантов, изготовленных в Германии. Также выполнили на мостовом переходе работы по устройству сети наружного освещения и декоративной подсветки. В настоящее время устанавливают металлические конструкции для съездов на улицы Верхний и Нижний вал.

На левоповоротном съезде с мостового перехода на Рыбальский полуостров завершают обустройство дорожного полотна.

"На левом берегу установили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. На участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой продолжаются работы по устройству насыпи", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #кличко #мост #арка

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кличко: более 7 тыс. медработников уволились из столичных медучреждений за 9 месяцев

В Киеве оборвался лифт с медиками "скорой помощи", людей удалось спасти

С 16 октября Киев начинает отопительный сезон – мэр

Каникулы в школах Киева начнутся 21 октября – Кличко

В Киеве полиция открыла дело из-за антисемитских надписей возле Офиса президента

В Киеве тяжело ранили участника АТО, волонтера партии "УДАР", он в реанимации - Кличко

В Киеве тяжело ранили военнослужащего и волонтера партии "Удар", он в реанимации

Кличко проверил ремонт на Алматинской и строительство новой дороги между ул.Довбуша и Броварским проспектом

В Киеве проходит марш в честь Дня защитника Украины

У мэра Кличко увеличили до 6654 грн размер ежемесячного пособия детям погибших участников АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК сформировала новый состав Одесской городской ТИК

В Николаевской "инфекционке" проходят обыски из-за информации кандидата в депутаты о ремонтных работах

Киеву нужен опытный мэр-управленец с сильной командой и продуманной программой - эксперт

Наличие современных средств опломбирования в избиркомах гарантирует чистоту избирательного процесса – КИУ

На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали с ножом, в партии обвиняют конкурентов

ЦИК предлагает новый "Продвинутый курс" о местных выборах

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

10 дней до выборов: основные проблемы и риски

Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА