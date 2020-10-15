Арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста установят в проектном положении до конца октября - Кличко

До конца октября арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста опустят в проектное положение, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Установка арочной конструкции в проектное положение - процесс длительный. Нужно учесть все. Контролировать до сантиметров, как ведет себя и опускается многотонная конструкция. Для того, чтобы опустить мост на постоянные опоры, используют сверхмощные домкраты. И этот процесс завершат, при благоприятных погодных условиях, в конце октября", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его данным, для поддержки конструкции смонтировали 68 новых вантов, изготовленных в Германии. Также выполнили на мостовом переходе работы по устройству сети наружного освещения и декоративной подсветки. В настоящее время устанавливают металлические конструкции для съездов на улицы Верхний и Нижний вал.

На левоповоротном съезде с мостового перехода на Рыбальский полуостров завершают обустройство дорожного полотна.

"На левом берегу установили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. На участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой продолжаются работы по устройству насыпи", - сообщил Кличко.