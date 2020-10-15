Выборы

Выборы

11:45 15.10.2020

Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

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Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

Технология клонов, которую используют на местных выборах, фактически может разрушить избирательную кампанию, считает глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"Анализ избирательных списков показывает, что технология клонирования остается одной из наиболее серьезных технологий, и, собственно, одним из наибольших вызовов на местных выборах… Это технология, которая фактически может разрушить избирательную кампанию", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, использование клонов на местных выборах растянет голоса избирателей.

Как отметил глава КИУ, на местных выборах кандидаты-клоны присутствуют в 24 городах.

"Это чрезвычайно много, и существует риск, что эта технология может привести к тому, что кто-то из фаворитов кампании может потерять даже победу", - прогнозирует Кошель.

Он рассказал, что кандидаты-клоны, в частности, зарегистрированы в таких городах, как Ужгород, Умань, Нежин, Борисполь, Болград, Каховка, Вознесенск.

Кошель отметил, что на фоне непонимания избирательного законодательства, процедуры голосования, большого количества информации о предстоящем голосовании, когда будет сложно определиться, "вероятно, что технология клонов, технология однофамильцев может сработать значительно больше, чем допускают политтехнологи".

Теги: #клоны #киу #выборы #кошель

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