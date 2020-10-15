10 дней до выборов: основные проблемы и риски

Как и за кого мы голосуем по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам? Пояснение ЦИК
Зеленский предлагает украинцам 25 октября ответить на вопрос, поддерживают ли они создание на Донбассе СЭЗ
Жители Ивано-Франковской области в день выборов смогут получить оформленные паспорта в миграционной службе
Кличко проверил ремонт на Алматинской и строительство новой дороги между ул.Довбуша и Броварским проспектом
В ОПУ объяснили, чем обусловлен предложенный Зеленским вопрос об усилении уголовной ответственности за коррупцию
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