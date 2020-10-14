Жители Ивано-Франковской области в день выборов смогут получить оформленные паспорта в миграционной службе

В территориальных подразделениях миграционной службы Ивано-Франковской области в субботу (24 октября) накануне выборов и в день голосования 25 октября будут дежурить сотрудники для выдачи гражданам оформленных паспортов.

"Миграционная служба Ивано-Франковской области максимально направляет свои усилия для своевременного обеспечения граждан паспортами в форме ID-карты", - говорится в сообщении на странице миграционной службы области в Facebook.

В ведомстве напомнили, что для участия в выборах гражданин Украины должен иметь при себе паспорт гражданина Украины в форме книжечки или ID-карты.

В период адаптивного карантина оформить национальный паспорт можно в любом из 15 территориальных подразделений миграционной службы области по месту непосредственного пребывания человека, то есть независимо от места регистрации, отмечается в сообщении.

Кроме того, в период карантинных мероприятий гражданин Украины, который достиг 25-или 45-летнего возраста, может обратиться в любое территориальное подразделение миграционной службы, чтобы вклеить фото в паспорт-книжечку.

В соответствии с разъяснениями Центральной избирательной комиссии, не допускается отказ избирателю, включенному в список на избирательном участке, в реализации его права голоса и, соответственно, в выдаче избирательного бюллетеня на основаниях отсутствия в паспорте-книжечке фотографии, которая вклеивается при достижении лицом 25- и 45-летнего возраста, или разногласий в избирательном адресе избирателя в списке избирателей и паспорте гражданина Украины в виде паспортной книжечки, связанных с переименованием населенного пункта, улицы (проспекта, бульвара, площади, переулка, квартала и т.д.), изменением нумерации дома, или на основаниях отсутствия сведений относительно регистрации места жительства в паспорте гражданина Украины в виде карточки.