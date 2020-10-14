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17:01 14.10.2020

На Черниговщине у агитационной палатки произошла драка и стрельба, полиция открыла дело

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На Черниговщине у агитационной палатки произошла драка и стрельба, полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы возле агитационной палатки в г.Бобровица Черниговской области.

Как сообщается на странице МВД Украины в Facebook, в среду в полицию поступила информация о том, что в центре Бобровицы неизвестные лица повредили агитационную палатку политической партии, чьи убеждения они не поддерживают. Впоследствии конфликт перерос в драку с применением оружия травматического действия.

Правоохранители установили, что местный житель, 1981 года рождения, попросил агитатора, которая находилась в палатке, убрать ее. Женщина позвала руководителя партийной ячейки, 1975 года рождения. Когда тот оказался на месте происшествия, между мужчинами возник конфликт.

"Сначала активист испортил агитационную палатку, а затем в ходе драки представитель партии выстрелил в оппонента из револьвера под патрон Флобера, попав в плечо. Оба мужчины написали заявления в полицию", - говорится в сообщении.

По информации полиции Черниговской области, следователи открыли уголовное производство по ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), наказание – штраф, общественные или исправительные работы.

Кроме того, полицейские составили административный протокол в отношении мужчины, который испортил агитационную палатку. Согласно ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, мелкое хулиганство карается штрафами, общественными или исправительными работами с отчислением 20% заработка, либо же административным арестом.

Теги: #стрельба #агитация #драка #черниговщина

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