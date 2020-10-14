Кличко проверил ремонт на Алматинской и строительство новой дороги между ул.Довбуша и Броварским проспектом

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали улицу Алматинскую и как строят новую дорогу между улицей Довбуша и Броварским проспектом.

Городской голова отметил, что Киев - первый в Украине по темпам и объемам ремонта дорог. За последние несколько лет в столице восстановили более 1100 км дорог и проездов. Во время ремонта, кроме асфальта, обновляют и тротуары, устанавливают новую систему освещения, новую ливневую канализацию.

Кличко подчеркнул, что многие улиц, которые капитально ремонтируют сейчас, не видели ремонта по 30-40 лет.

"Например, улицу Алматинскую вообще не ремонтировали 55 лет! Путепровод через железную дорогу, который мы здесь также капитально обновили, - ремонтировали 60 лет назад. А теперь здесь качественная дорога, новые тротуары, современное освещение. На Алматинской также заканчивают реконструкцию трамвайных путей. Потому что эта трамвайная линия обеспечивает прямую транспортную связь жителей массива ДВРЗ и Днепровского района с другими районами столицы и Святошинско-Броварской линией метрополитена", - отметил мэр.

По его данным, ежедневный пассажиропоток трех трамвайных маршрутов на этом участке составил 32 тыс. пассажиров. "И вы понимаете, что за десятки лет эксплуатации его уже нельзя было использовать, а надо было немедленно ремонтировать", - подчеркнул Кличко.

В настоящее время генеральный подрядчик на 90% закончил работы по устройству пути. До конца года обустроят пешеходные переходы через трамвайную линию, а также платформы для высадки-посадки пассажиров и остановки с новыми павильонами.

Во время ремонта обновили сети: теплоснабжения, газоснабжения и контактную сеть, сделали новые тротуары.

"Мы комплексно подходим к решению инфраструктурных проблем города. Сегодня идет подготовка к строительству новой дороги на участке между улицей Довбуша и Броварским проспектом. Этот проект - крайне важный для жителей микрорайона ДВРЗ. Ведь этот район имеет только один выезд к центральной части города. А после строительства дороги людям будет гораздо удобнее добираться до метро, чем раньше. Дорога будет занимать до 10 минут, вместо 30-40. Также на новой дороге обустроят велодорожку", - озвучил планы Кличко.

Он сообщил, что также капитально обновили три улицы, которые будут примыкать к будущей дороге, - улицы Довбуша, Ольховая и Макаренко. Здесь обновили асфальтовое покрытие, тротуары и систему освещения.