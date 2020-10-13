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18:01 13.10.2020

Марина Порошенко посетила Институт рака, где после реконструкции будут проводить уникальные трансплантации

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Марина Порошенко посетила Институт рака, где после реконструкции будут проводить уникальные трансплантации

В Национальном институте рака (Киев) после масштабной реконструкции откроют отделение онкогематологии и трансплантации костного мозга. Этот проект стоимостью 50 млн грн профинансировала корпорация Roshen.

"Все сегодня концентрируют свое внимание на борьбе с коронавирусом во время эпидемии. Но не нужно забывать, что вокруг нас живут люди, которые продолжают бороться с очень тяжелыми болезнями. Тысячи людей сегодня борются за свою жизнь, и одна из самых уязвимых категорий - это больные онкологическими заболеваниями", - сказала лидер команды партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевский городской совет Марина Порошенко во время визита в обновленное отделение Национального института рака.

По ее данным, для восстановления отделения корпорация Roshen выделила более 50 млн грн. "В этом отделении врачи смогут спасать в разы больше людей, проводя уникальные операции по трансплантации костного мозга, а также здесь будут проводиться операции по пересадке стволовых клеток", - рассказала Марина Порошенко.

Она также поблагодарила врачей, которые учатся за границей, но возвращаются в Украину, чтобы спасать жизни украинцев, проводить уникальные операции и в Национальном институте рака.

И.о. директора Национального института рака Александр Яцына поблагодарил корпорацию Roshen, лично Марину Порошенко и всех, кто был задействован в проекте восстановления отделения, которое до конца октября начнет работу на полную мощность.

"Мы за год сможем спасать вдвое больше людей с аутогенной трансплантацией. У нас также есть амбициозные планы начать аллогенную трансплантацию, если будет на то Божья воля и воля людей, которые нам помогут с оборудованием", - надеется Яцына.

По словам руководителя отдела онкогематологии, профессора Ирины Крячок, если в Украине должно быть осуществлено трансплантаций до 3 тысяч, то выполняется не более 300.

"У нас в отделении теперь те условия, которые мы, откровенно говоря, заслуживаем как профессионалы. А наши пациенты заслуживают как те люди, которые здесь лечатся. В онкогематологии от условий очень многое зависит, потому что это пациенты с иммунодефицитом, и условия здесь равны шансу выжить. Потому что количество фатальных осложнений напрямую зависит от того, какая микробиологически чистая будет здесь среда. К счастью, мы это получили", - отметил врач-гематолог, онколог Евгений Кущевой.

Национальный институт рака, в частности, здание, в котором расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет находился в критическом состоянии.

Сотрудничество компании Roshen с Национальным институтом рака началось в 2018 году, когда было отремонтировано и оборудовано помещение, предназначенное для забора стволовых клеток и донорских тромбоцитов. Ремонт помещения, закупка мебели и части специализированного оборудования обошлись в 2,9 млн грн.

Осенью 2019 года начался капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга клиники №2.

После завершения реконструкции, по словам врачей, появится возможность проводить уникальные операции по пересадке стволовых клеток взрослым (в настоящее время в Украине этого не делают).

На цокольном этаже размещены поликлиническое отделение и кабинеты врачей. На первом этаже - полностью обновленное отделение онкогематологии, созданное в соответствии с мировыми требованиями и новой лабораторией. Создано 4 боксированных палаты для проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток, открыто дневной стационар.

Общая площадь помещений, отремонтированных Roshen, - 1900 кв.м.

Изменения в Институте рака позволят настроить непрерывный процесс трансплантации и увеличить их количество, а создание криохранилища продлит срок хранения стволовых клеток до 10 лет.

Теги: #реконструкция #институт_рака #марина_порошенко #отделение

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