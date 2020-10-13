Бывшие члены Каролино-Бугазской ТИК препятствовали работе комиссии, полиция открыла дело

Полицейские начали досудебное расследование по факту препятствования работе Каролино-Бугазской территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Одесской области, кроме того, составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Как сообщил во вторник Овидиопольский отдел полиции в Одесской области, 10 октября к ним обратилась заместитель главы Каролино-Бугазской ТИК с заявлением о препятствовании заседанию избирательной комиссии со стороны ее бывших членов, отстраненных от работы постановлением Белгород-Днестровской районной избирательной комиссии (РИК).

Сведения по заявлению правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Кроме того, полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП) в отношении одного из фигурантов, который во время конфликтной ситуации "вел себя вызывающе и нецензурно выражался в адрес оппонентов".

В то же время, подчеркнули в полиции, информация о захвате Каролино-Бугазской ТИК не соответствует действительности.

Ранее на некоторых местных ресурсах сообщалось о том, что Каролино-Бугазскую ТИК якобы пытался захватить адвокат и "группа его поддержки".