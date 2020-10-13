В ЦИК пояснили особенности голосования при симптомах простуды или на самоизоляции

В Центральной избирательной комиссии разъяснили, как поступить желающему проголосовать избирателю с симптомами простуды или находящемуся на самоизоляции из-за коронавирусной болезни.

"Если у вас симптомы простуды, то вы сможете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке", - говорится в сообщении ЦИК на странице в Facebook во вторник.

В том случае, если избиратель находится на самоизоляции из-за болезни, проголосовать можно дома. Для этого нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку необходимо прислать (передать) в участковую комиссию на участке, где вы голосуете. Дедлайн - 23 октября, 20:00.

Если у члена вашей семьи положительный тест на COVID-19 и вы на самоизоляции - алгоритм тот же: заявление и медицинская справка в УИК.

Больные, находящиеся в медучреждении, смогут проголосовать там.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.