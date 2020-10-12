Пошутил. Певец Виктор Павлик хайпует на псевдополитических планах

Народный артист Украины Виктор Павлик в понедельник сообщил о том, что баллотируется от партии "Слуга народа" в Днепропетровский областной совет. Однако впоследствии он признался, что это шутка.

Певец на своей странице в Facebook опубликовал агитационную листовку соответствующего содержания и подписал это сообщение "Ну ... вот так !!!!)))"

Появление такой информации вызвало волну комментариев, как положительного, так и отрицательного содержания.

Вскоре на некоторые комментарии Павлик ответил, что это шутка, и даже несколько удивился, что пользователи соцсети поверили в подлинность сообщения.

Он также сделал отдельный пост: "Есть такая песня: "Хайпуем, сегодня мы с тобою хайпуем".