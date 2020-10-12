Женское движение "За Майбутнє" посетит 50 населенных пунктов по всей стране

С сегодняшнего дня женский десант политической партии "За Майбутнє" отправляется во всеукраинский тур: планирует проехать более 4 тыс. км за 12 дней и побывать в 50 населенных пунктах Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей. Об этом сообщается на официальной странице Женского движения политической партии "За Майбутнє".

"Когда мы создавали Женское движение партии, для себя ставили задачу - сделать политику более человечной, - комментирует руководительница Женского движения Ирина Суслова. - К сожалению, подавляющему большинству политиков, как правило, не до обычных людей, которые проживают в небольших городах и селах, людей воспринимают исключительно как избирателей и вспоминают о них только во время выборов. Нашей же основной задачей является - прежде всего - услышать мнения и проблемы, с которыми каждый день сталкиваются украинцы. А также - представить наших кандидаток".

Новый карантин, плохие погодные условия, дороги и другие непредвиденные обстоятельства могут внести коррективы в намеченный маршрут, но девушки переполнены решимости познакомиться с как можно большим количеством людей, поддержать их, узнать проблемы каждого города и найти путь их решения, заверила лидер Женского движения.

По словам Ирины, участницы Женского движения, которые являются кандидатками на выборы, независимо от своей победы или поражения, продолжат деятельность и после 25 октября и будут заниматься решением проблем, за которые взялись. Они будут иметь поддержку со стороны депутатов партии всех уровней, включая мощную депутатскую группу в Верховной Раде, отметила Суслова.