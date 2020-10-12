Выборы

Выборы

12:52 12.10.2020

В Павлограде двое пьяных повредили палатку и подожгли агитационные газеты одной из партий

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В Павлограде двое пьяных повредили палатку и подожгли агитационные газеты одной из партий

Двое мужчин, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, препятствовали в Павлограде (Днепропетровская обл.) проведению предвыборной агитации - они повредили палатку и подожгли агитационные газеты одной из партий.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 11 октября около 12:00 в полицию поступило заявление, что на ул. Героев Украины Павлограда двое мужчин препятствуют проведению предвыборной агитации.

"Предварительно, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, но пройти медицинское обследование отказались", - говорится в сообщении.

Злоумышленников - местных жителей 33 и 36 лет - задержали и доставили в Павлоградский отдел полиции. Им сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Следователи предоставили ходатайство об избрании задержанным на время досудебного следствия меры пресечения в виде содержания под стражей.

В сообщении не указано, агитации какой партии препятствовали мужчины.

Теги: #препятствование #агитация #павлоград

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