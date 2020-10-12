Выборы

Выборы

11:46 12.10.2020

Жители Кривого Рога хотят видеть мэром действующего градоначальника Юрия Вилкула

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Жители Кривого Рога хотят видеть мэром действующего градоначальника Юрия Вилкула

Действующий мэр Кривого Рога (Днепропетровская обл.) Юрий Вилкул лидирует в электоральных предпочтениях жителей этого города на местных выборах, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" и обнародованные в понедельник.

Так, Юрия Вилкула готовы поддержать 40,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 29% готовы поддержать Дмитрия Шевчика (партия "Слуга народа"), 10,1% - Константина Павлова ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), 7,2% - Юрия Ярового ("Европейская солидарность"), 5,5% - Юрия Милобога ("Сила людей"). Рейтинги других кандидатов - менее 4%. Не определились, за кого голосовать, около 20% опрошенных.

В рейтинге в городской совет Кривого Рога лидирует партия Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 33,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Далее идут партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 23,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" с показателем 10,3%, партия Шария - 8,2%, "Евросолидарность" - 7,3%, "Сила людей" - 6,1%, "Батькивщина" - 4,7%, "Пропозиция" - 4,2%. Рейтинг других партий - менее 2%. Не определились - около 23% респондентов.

Результаты опроса показали, что 72% жителей Кривого Рога обязательно примут участие в местных выборах, около 20% - колеблются участвовать, 8% - маловероятно, что будут голосовать.

Опрос проводился 8-9 октября. Аудитория: жители г.Кривой Рог от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%.

Теги: #мэр #рейтинг #кривой_рог

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