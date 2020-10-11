Выборы

Выборы

10:31 11.10.2020

Как правильно заполнить бюллетень. ЦИК утвердила разъяснение

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Как правильно заполнить бюллетень. ЦИК утвердила разъяснение

Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснение относительно порядка заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, в принятом документе четко прописано последовательность заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городской, сельский, поселковый совет территориальной громады с количеством избирателей 10 тысяч и более.

Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки "плюс" (+) или "галочки" (✓), или другой, удостоверяющей волеизъявление избирателя, а также правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации партии, которую избиратель поддержал. Кроме того, в документе приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюлетеня.

Как правильно заполнять избирательный бюллетень, можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=55fl8T4dMmE

На странице ЦИК в Facebook приведен краткий алгоритм заполнения бюллетеня. В частности, сказано о том, что кроме "плюса" или "галочки", нужно будет вписать цифру (номер кандидата от партии в списке) по нанесенному трафарету.

Если получилось не совсем по трафарету - выбор все равно будет засчитан.

Что касается написания цифры 0. Если вы выбираете кандидата, например, под номером 6: и 06, и 6 - будет засчитан.

В случае ошибки будет вторая попытка. Для этого нужно написать заявление и повторно получить бюллетень. Третьей попытки не будет.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #бюллетень #разъяснения #цик

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