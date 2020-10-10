ЦИК - для УИК. Членов участковых избиркомов 12-22 октября ожидают вебинары
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начинает серию вебинаров для членов участковых избирательных комиссий (УИК), а также подготовила видеоразъяснения и пособие.
"Обучение будет проходить с 12 по 22 октября. Запланирован 371 вебинар во всех регионах Украины", - говорится в сообщении ЦИК на странице в Facebook.
Детали и график можно узнать по соответствующим ссылкам.
Есть также подборка коротких видеоразъяснений для членов УИК - проект ЦВК: ПРОсвіта.
Подготовили и традиционный способ обучения - пособие для членов УИК, с иллюстрациями и примерами.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.