Выборы

Выборы

13:20 10.10.2020

И.о. мэра Полтавы организовал акцию протеста против ужесточения карантина

2 мин читать
И.о. мэра Полтавы организовал акцию протеста против ужесточения карантина

В Полтаве состоялась акция представителей малого и среднего бизнеса, выступающих против усиления карантина, сообщила пресс-служба Полтавского городского совета.

Участники акции требовали не вводить в стране и в Полтаве, в частности, жесткий карантин. Закрытие предприятий торговли и питания, спортивной индустрии и учебных заведений они считают не только нецелесообразным шагом правительства, но и таким, который может привести к стремительному падению экономики.

"Остановка предприятий и закрытие города окончательно добьет экономику Полтавы и страны в целом", - заявил исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота, который выступил организатором акции.

Комментируя акцию на своей странице в Facebook, Шамота подчеркнул, что ее участники не оспаривают необходимость санитарных мер.

"Конечно, мы не возражаем против элементарных санитарных мер, как ношение маски, мытье и дезинфекция рук, социальная дистанция. Поэтому каждая из отраслей делегировала по 10 своих представителей, которые озвучили свою позицию и свое отношение к тем мерам, которые сегодня навязывает нам государство. Но локдаун ничего не дает. Изоляция ничего не дает. Мы видим, что обещанного иммунитета к коронавирусной инфекции нет, в Полтаве, Черновцах и по всему миру все больше фиксируют случаев повторного заражения людей, а это значит, что против него не будет вакцины", - подчеркнул он.

Шамота отметил, что после весеннего карантина только в Полтаве более 74 млн грн недовыполнения бюджета, а уровень безработицы достиг рекордной отметки с 2000-х годов. По словам секретаря горсовета, такие цифры появились из-за того, что некоторые предприятия не смогли возобновить работу и закрылись навсегда. Пострадали от карантина, прежде всего, заведения торговли, представители рынков и индустрии красоты.

Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Полтава с 12 октября отнесена к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. До этого город также находился в "оранжевой" зоне.

Шамота 14 сентября 2018 года, после досрочного прекращения полномочий городского головы Александра Мамая, был избран секретарем Полтавского горсовета и исполняющим обязанности городского головы. Он зарегистрирован кандидатом на пост мэра Полтавы от Социал-демократической партии.

Теги: #карантин #акция #полтава

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Шмыгаль призвал местные комиссии ТЭБ и ЧС самостоятельно усилить противоэпидемические меры

В Сумах и Каневе с 12 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения – Немчинов

Радуцкий: в Украине нужно менять критерии карантинного зонирования, переводить школы на дистанционку

Минздрав предложит усилить карантинные ограничения, если заполняемость ковидных коек превысит 60%

В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыты три школы - мэр

Полтавский суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов "Евросолидарности" в Кременчугский горсовет

Президент и первая леди США уходят на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус

В Тернополе и Каневе с 5 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения - Немчинов

МАУ переносит возобновлении рейсов Киев-Баку до конца октября из-за карантина

В Киевской области 26 школ закрыты на карантин полностью, еще 94 – частично – ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЗЖ призывает президента вмешаться в ситуацию вокруг выборов в Николаеве

Полиция открыла за сутки 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция задержала в Хмельницкой области хулигана, порезавшего в Виннице агитационные баннеры

Пандусы, подъемники, дорожки. Кабмин утвердил критерии доступности избирательных участков для маломобильных людей

В ЦИК подтвердили 34 случая COVID-19 среди сотрудников

На Харьковщине сожгли автомобиль кандидата от "Слуги народа" в мэры одного из городов

В Киеве начинается строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский" - Кличко

Власти Киева должны нести ответственность за жертв недобросовестных застройщиков - Гусовский

Кабмин одобрил привлечение курсантов Академии НГУ к охране порядка на выборах-2020

В ЦИК рассказали об особенностях охраны помещений избиркомов на выборах-2020

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА