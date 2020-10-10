И.о. мэра Полтавы организовал акцию протеста против ужесточения карантина

В Полтаве состоялась акция представителей малого и среднего бизнеса, выступающих против усиления карантина, сообщила пресс-служба Полтавского городского совета.

Участники акции требовали не вводить в стране и в Полтаве, в частности, жесткий карантин. Закрытие предприятий торговли и питания, спортивной индустрии и учебных заведений они считают не только нецелесообразным шагом правительства, но и таким, который может привести к стремительному падению экономики.

"Остановка предприятий и закрытие города окончательно добьет экономику Полтавы и страны в целом", - заявил исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота, который выступил организатором акции.

Комментируя акцию на своей странице в Facebook, Шамота подчеркнул, что ее участники не оспаривают необходимость санитарных мер.

"Конечно, мы не возражаем против элементарных санитарных мер, как ношение маски, мытье и дезинфекция рук, социальная дистанция. Поэтому каждая из отраслей делегировала по 10 своих представителей, которые озвучили свою позицию и свое отношение к тем мерам, которые сегодня навязывает нам государство. Но локдаун ничего не дает. Изоляция ничего не дает. Мы видим, что обещанного иммунитета к коронавирусной инфекции нет, в Полтаве, Черновцах и по всему миру все больше фиксируют случаев повторного заражения людей, а это значит, что против него не будет вакцины", - подчеркнул он.

Шамота отметил, что после весеннего карантина только в Полтаве более 74 млн грн недовыполнения бюджета, а уровень безработицы достиг рекордной отметки с 2000-х годов. По словам секретаря горсовета, такие цифры появились из-за того, что некоторые предприятия не смогли возобновить работу и закрылись навсегда. Пострадали от карантина, прежде всего, заведения торговли, представители рынков и индустрии красоты.

Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Полтава с 12 октября отнесена к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. До этого город также находился в "оранжевой" зоне.

Шамота 14 сентября 2018 года, после досрочного прекращения полномочий городского головы Александра Мамая, был избран секретарем Полтавского горсовета и исполняющим обязанности городского головы. Он зарегистрирован кандидатом на пост мэра Полтавы от Социал-демократической партии.