Полиция задержала в Хмельницкой области хулигана, порезавшего в Виннице агитационные баннеры

Оперативники Левобережного отделения полиции Винницы в субботу, 10 октября, задержали молодого человека, который накануне неподалеку от железнодорожного вокзала порезал избирательные рекламные материалы одного из кандидатов в депутаты городского совета.

Как сообщила полиция Винницкой области в Facebook в субботу, по предварительной информации дознания, 9 октября около 11:00 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что в Виннице по ул. Юрия Клена неизвестный ножом повредил агитационные баннеры, после чего скрылся с места происшествия.

По словам и.о. начальника Левобережного отделения полиции Тараса Калачика, сотрудники территориального подразделения полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Винницы, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Задержали правонарушителя в Хмельницкой области, где он скрывался у родственников.

Полиция расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет ограничения свободы.

Об инциденте с баннерами сообщил и кандидат в депутаты Винницкого горсовета Артем Сиваш (баллотируется от партии "Слуга народа"). Он выложил соответствующее видео на своей странице в Facebook. По мнению Сиваша, это попытка запугать его команду поддержки в избирательном процессе.

С начала избирательной кампании (с 5 сентября) полиция Винницкой области зафиксировала 69 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По результатам рассмотрения сообщений расследуется 6 уголовных производств, составлено 14 административных протоколов в отношении правонарушителей.