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18:10 09.10.2020

В Киеве начинается строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский" - Кличко

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В Киеве начинается строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский" - Кличко

Городская власть начинает воплощение еще одного инфраструктурного проекта - строительство нового пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский", сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня мы начинаем строительство нового объекта - пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский". И планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонской набережной (в районе гольф-центра) с островом "Оболонский"", - сказал Кличко во время проверки начала работ на объекте.

По его словам, ширина моста будет 4 метра, длина - 164 метра. У моста будет три пролета. Конструкция сооружения будет держаться на четырех опорах, две из которых будут расположены в проливе.

"У моста будет очень интересный архитектурный вид, он будет подсвечен в вечернее и ночное время. И будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. На мосту и прилегающей территории обустроим видеонаблюдение для безопасности киевлян и гостей столицы", - рассказал мэр.

Кличко также сообщил, что будет осуществлено благоустройство на острове, с минимальным вмешательством в естественный ландшафт.

"Обустроим там зону для купания. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Важно, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив "Оболонь", - добавил мэр.

Он отметил, что мост построят за средства меценатов.

Теги: #кличко #оболонь #мост

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