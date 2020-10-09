В школах Дарницкого района Киева могут появиться 6 тысяч новых мест - Мондриевский

В Дарницком районе заканчивают реконструкцию гимназии №315 с надстройкой 4-го этажа. Всего в этом районе возможно перестроить еще 11 школ, что позволит увеличить мощность заведений на дополнительные шесть тысяч мест, сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской горгос администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, работы по реконструкции гимназии №315 продолжались почти 5 месяцев - с мая, а в конце октября объект планируют сдать в эксплуатацию.

"Надстройка дополнительного этажа позволила увеличить мощность заведения с 1260 до 1880 мест. В школе появились 18 новых крупных кабинетов и 6 кабинетов для разделения классов на группы", - рассказал Мондриевский.

Он добавил, что, кроме надстройки 4-го этажа, в школе заменены окна, сделано новое освещение, система отопления, установлена современная пожарная сигнализация и система вентиляции. Также во время реконструкции утеплен фасад, который теперь украшают изображения флагов государств, языки которых изучают в гимназии.

"В целом на реконструкцию гимназии №315 из бюджета города потрачено почти 60 млн грн, а также 20 млн грн - из государственного бюджета по программе "Способная школа", - отметил Мондриевский.

Он обратил внимание, что такое архитектурное решение - надстройка этажей учебных заведений – актуально для густо застроенных районов города. Только в Дарницком районе возможно перестроить еще 11 школ по типовому проекту реконструкции, что позволит увеличить мощность заведений на дополнительные шесть тысяч мест.