Выборы

Выборы

13:41 09.10.2020

Супруга Олега Ляшко возглавила список Радикальной партии на выборах в Киевский облсовет

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Супруга Олега Ляшко возглавила список Радикальной партии на выборах в Киевский облсовет

Жена лидера Радикальной партии Олега Ляшко Росита Ляшко баллотируется на выборах в Киевский областной совет.

"Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет", - написал политик на странице в соцсети Facebook.

При этом он вспомнил, что когда-то предложил Росите присоединиться к политической команде этой партии. "Матерь Божья, что я выслушал... А теперь сама захотела", - добавил Ляшко.

В списках на сайте Центральной избирательной комиссии указано, что Росита Ляшко возглавляет список Радикальной партии Олега Ляшко на выборах в Киевский облсовет.

Олег Ляшко зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №208 на довыборах в Верховную Раду.

Теги: #ляшко #рпл #киевоблсовет #жена

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