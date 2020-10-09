Супруга Олега Ляшко возглавила список Радикальной партии на выборах в Киевский облсовет

Жена лидера Радикальной партии Олега Ляшко Росита Ляшко баллотируется на выборах в Киевский областной совет.

"Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет", - написал политик на странице в соцсети Facebook.

При этом он вспомнил, что когда-то предложил Росите присоединиться к политической команде этой партии. "Матерь Божья, что я выслушал... А теперь сама захотела", - добавил Ляшко.

В списках на сайте Центральной избирательной комиссии указано, что Росита Ляшко возглавляет список Радикальной партии Олега Ляшко на выборах в Киевский облсовет.

Олег Ляшко зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №208 на довыборах в Верховную Раду.