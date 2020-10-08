Руководитель Винницкого облавтодора попался на взятке главе ОГА - кандидату на пост мэра

Начальник Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев, предлагавший 4,2 млн грн взятки главе Винницкой облгосадминистрации Сергею Борзову, в четверг, 8 октября, задержан с поличным.

"Взятка должна была решить вопрос погашения задолженности и выделения бюджетных средств за ранее поставленное медицинское оборудование коммунальному медицинскому учреждению области "База специального медицинского снабжения" перед коммерческими структурами (ООО "Илантанмед" и ЧП "Донмед") в размере 42 млн грн", - говорится в сообщении на сайте Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Алексеев был задержан при предоставлении части неправомерной выгоды в размере 200 тыс. грн. Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По данным "Укравтодора", Алексеев работал начальником областной службы в течение 2014-2016 гг., затем, получив три выговора за невыполнение служебных обязанностей, был освобожден от должности, однако в 2019-м был восстановлен в должности по решению Верховного суда Украины, после чего получил еще два выговора.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков поблагодарил Борзова за принципиальную позицию. "Наша команда имеет нулевую толерантность к коррупции и в дальнейшем будет помогать правоохранителям в расследовании этого дела", - сказал он.

В свою очередь, Сергей Борзов, который является кандидатом на пост городского головы Винницы от партии "Слуга народа", привел подробности этой истории.

По его словам, 24 сентября он обратился к правоохранителям с заявлением о предложении ему как главе Винницкой ОГА неправомерной выгоды от руководителя Службы автомобильных дорог в Винницкой области гражданина А.

"На основании данного заявления в тот же день НАБУ зарегистрировало уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - написал Борзов на странице в Facebook.

Он также указал, что 8 октября сотрудники СБУ и детективы НАБУ во время проведения следственных действий задержали "на горячем" руководителя Службы областного автодора во время предоставления им части неправомерной выгоды в 200 тыс. грн.