Выборы

Выборы

15:07 08.10.2020

В Николаеве сожгли автомобиль кандидата в горсовет от "Слуги народа"

2 мин читать
В Николаеве сожгли автомобиль кандидата в горсовет от "Слуги народа"

Правоохранители расследуют обстоятельства поджога автомобиля кандидата в Николаевский городской совет от партии "Слуга народа" Дениса Жело.

"8 октября около 3:28 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул.Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС… Следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении полиции Николаевской области на странице в Facebook.

В прикрепленном к сообщению фото с места происшествия видно, что легковой автомобиль сгорел дотла.

Полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Полиция устанавливает свидетелей поджога, поэтому обращается с просьбой к гражданам полезную для следствия информацию сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: Николаев, ул.Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

В сообщении полиции не указаны имя и фамилия потерпевшего.

О поджоге своего автомобиля написал кандидат в Николаевский горсовет от партии "Слуга народа" Денис Жело. На своей странице в Facebook он выложил фото того же сгоревшего автомобиля, что и в сообщении полиции, и подписал: "Предвыборная продолжается! Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать!"

В конце сентября Жело сообщил, что идет на выборы в Николаевский горсовет от "Слуги народа" по округу №6 (Терновка, Матвеевка, Соляные, Северный, Варваровка и часть центра города).

Теги: #кандидат #автомобиль #николаев #поджог

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Закарпатье после избиения умер кандидат в ОТГ от ОПЗЖ, полиция назвала причиной смерти болезнь сердца

Полиция выясняет, кто повредил билборды кандидата на пост мэра Черновцов

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Суд обязал "Кузню на Рыбальском" выплатить 3,3 млн грн Николаевскому судостроительному заводу

Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

Запугивание кандидатов от "Слуги народа" недопустимо и нарушает право на честные выборы – Клочко

ПОСЛЕДНЕЕ

Как правильно заполнить бюллетень 25 октября

Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

Жена Насирова баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" в Святошинском районе

55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

В тройке лидеров среди партий на местных выборах "Слуга народа", ОПЗЖ и "Евросолидарность"

Полиция за сутки открыла 12 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

"Евросолидарность" и "УДАР" против закона о столице, чтобы и дальше "пилить" бюджет на тендерах - Верещук

Успех саммита Украина-ЕС признали даже политические оппоненты - Верещук

Грязную кампанию против принятия закона о столице заказали "Евросолидарность" и "УДАР" - Верещук

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА