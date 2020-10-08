В Николаеве сожгли автомобиль кандидата в горсовет от "Слуги народа"

Правоохранители расследуют обстоятельства поджога автомобиля кандидата в Николаевский городской совет от партии "Слуга народа" Дениса Жело.

"8 октября около 3:28 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул.Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС… Следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении полиции Николаевской области на странице в Facebook.

В прикрепленном к сообщению фото с места происшествия видно, что легковой автомобиль сгорел дотла.

Полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Полиция устанавливает свидетелей поджога, поэтому обращается с просьбой к гражданам полезную для следствия информацию сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: Николаев, ул.Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

В сообщении полиции не указаны имя и фамилия потерпевшего.

О поджоге своего автомобиля написал кандидат в Николаевский горсовет от партии "Слуга народа" Денис Жело. На своей странице в Facebook он выложил фото того же сгоревшего автомобиля, что и в сообщении полиции, и подписал: "Предвыборная продолжается! Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать!"

В конце сентября Жело сообщил, что идет на выборы в Николаевский горсовет от "Слуги народа" по округу №6 (Терновка, Матвеевка, Соляные, Северный, Варваровка и часть центра города).