Жена Насирова баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" в Святошинском районе

Жена экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова Екатерина Глимбовская зарегистрирована кандидатом в депутаты Киевского городского совета в Святошинском районе от партии "Батькивщина" (первый номер в списке политсилы по округу №11).

"Команда "Батькивщины" утвердила мою кандидатуру первым номером по округу №11, и я достойно буду нести депутатские обязанности в случае моего избрания", - написала Глимбовская на своей странице в соцсети Facebook в начале октября.

Она объяснила свое решение баллотироваться в Киевский городской совет тем, что ее волнует будущее Украины и Киева. "Меня беспокоит, что будет с Украиной и моим родным Киевом. И поэтому я приняла взвешенное решение баллотироваться в Киевский городской совет по Святошинскому району, где родилась, где ходила в школу, где провела чуть ли не лучшие годы своей жизни", - отметила Глимбовская.

Екатерине Глимбовской 32 года. Со своим мужем Романом Насировым они воспитывают троих детей.