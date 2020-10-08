На Закарпатье умер кандидат в ОТГ от ОПЗЖ, которого избил неизвестный

Умер кандидат в депутаты Вышкивской объединенной территориальной громады (Закарпатская обл.) от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Седляр, которого избил неизвестный.

В комментарии "Суспильному Закарпатье" спикер Национальной полиции Закарпатской области Анна Дан подтвердила факт смерти Седляра. По ее словам, в настоящее время ожидают судмедэкспертизы, чтобы определить, стало ли избиение причиной смерти.

4 октября Седляра избили, когда он поднимался по ступенькам в магазин. Тогда мужчина обратился к правоохранителям и снял побои. В полиции открыли уголовное производство.