Выборы

Выборы

12:14 08.10.2020

На Закарпатье умер кандидат в ОТГ от ОПЗЖ, которого избил неизвестный

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Умер кандидат в депутаты Вышкивской объединенной территориальной громады (Закарпатская обл.) от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Седляр, которого избил неизвестный.

В комментарии "Суспильному Закарпатье" спикер Национальной полиции Закарпатской области Анна Дан подтвердила факт смерти Седляра. По ее словам, в настоящее время ожидают судмедэкспертизы, чтобы определить, стало ли избиение причиной смерти.

4 октября Седляра избили, когда он поднимался по ступенькам в магазин. Тогда мужчина обратился к правоохранителям и снял побои. В полиции открыли уголовное производство.

Теги: #кандидат #отг #закарпатье #смерть

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