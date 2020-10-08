В тройке лидеров среди партий на местных выборах "Слуга народа", ОПЗЖ и "Евросолидарность"

Среди украинцев, определившихся с выбором на местных выборах и планирующих принять участие в голосовании, 17,2% поддерживают партию "Слуга народа", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", обнародованные в четверг.

"По состоянию на 7 октября условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" - 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,6%, "Европейская солидарность" - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5% и "За майбутнє" - 7,2%. Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат", - указывается в отчете по итогам опроса.

Партию "Наш край" поддерживают 4,0%. Радикальную партию Олега Ляшко - 3,9%, УДАР Виталия Кличко - 3,0%, партию Шария - 2,6%, ВО "Свобода" - 2,4%, партии "Голос", "Перемога Пальчевского", "Сила и честь" - по 1,6%, партию "Пропозиция" - около 1%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 22,2%.

В исследовании представлен агрегированный рейтинг партий на местных выборах, который представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респонденты выбирали из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве - городского совета). Совокупно в рейтинг попало 77 различных партий, из которых подавляющее большинство - местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Опрос проводился с 4 по 7 октября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.