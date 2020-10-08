Выборы

Выборы

10:40 08.10.2020

Успех саммита Украина-ЕС признали даже политические оппоненты - Верещук

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Успех саммита Украина-ЕС признали даже политические оппоненты - Верещук

Саммит Украина-ЕС был результативным, что признали даже оппоненты, отметила народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

"У нас очень хорошие результаты саммита Украина-ЕС. Даже наши политические оппоненты были вынуждены признать, что это хорошая работа нашего внешнеполитического ведомства, президента Зеленского и всех людей, которые в данном направлении работали", - рассказала Верещук в эфире телеканала "Украина24".

Политик отметила также высокий уровень политической поддержки от глав стран-членов ЕС.

"Очень важно, что со стороны руководителей Европейского Союза прозвучало заявление, в котором четко определено: кто является агрессором, кто ответственен за ситуацию на Донбассе и когда будут продолжены санкции. А санкции будут продлены до полной деоккупации Крыма и Донбасса. И это четко зафиксировано в итоговом заявлении", - подчеркнула она.

Как известно, 22-й саммит Украина-ЕС состоялся 6 октября в Брюсселе. По его результатам стороны договорились о продолжении действия безвизового режима для граждан Украины после завершения карантинных ограничений.

"Разговоры о лишении Украины безвиза были манипуляциями и игрищами политических оппонентов. Я очень надеюсь, что это станет хорошим уроком для тех, кто пытался раздуть ситуацию и накануне местных выборов использовал европейские стремления украинцев, пугая лишением безвиза с ЕС", - резюмировала Верещук.

Теги: #ес #саммит #верещук

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